Mindelo: Arranca esta terça-feira colóquio sobre Oceanos, promovido pela Presidência da República

6/06/2022 13:58 - Modificado em 6/06/2022 13:58

Nos dias 7 e 8 de junho, em São Vicente, a Presidência da República vai promover um Colóquio sobre “Os Oceanos”, sob o lema “Proteger os Oceanos, Preservar a Vida”. O objetivo deste evento, que vai acontecer na Uni Mindelo, visa colocar o Oceano na agenda global.

Com a iniciativa, conforme publicação na página oficial do Presidente da República, o Palácio do Platô associa-se à “Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável — 2021 a 2030”, declarada pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de colocar o Oceano na agenda global e promover um quadro comum que garanta a execução de ações concertadas, na linha da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

É neste sentido que o Chefe de Estado, José Maria Neves, associa-se a esta iniciativa para colocar o assunto na agenda do país, constituído 99% por mar, “de modo a se consciencializar a sociedade civil e os demais atores, particularmente sobre as oportunidades e os desafios do nosso oceano”.

A Década dos Oceanos, que decorre sob o lema global “A ciência que precisamos para o oceano que queremos”, referiu, pretende, sobretudo, sensibilizar os atores públicos, privados, organizações internacionais e a sociedade civil sobre este importante recurso natural, mobilizando e congregando todos os esforços para a sua saúde e sustentabilidade.

O Colóquio do Mindelo abarcará um ciclo de quatro conferências temáticas, enquadradas nos 10 desafios da Década do Oceano, exposições sobre as boas práticas na preservação da biodiversidade marinha e costeira, workshops sobre técnicas de reutilização do lixo marinho e Sessão de filmes relacionados com os oceanos.

O segundo dia será preenchido com uma grande campanha nacional de limpeza na Orla Marítima, com incidência nas praias de mar, que estará a ser coordenada em todo país pela Cruz Vermelha de Cabo Verde e pela UNICV em São Vicente, entre outros parceiros.

“O Colóquio sobre os Oceanos” conta, assim, com a colaboração e participação de instituições de Ensino Superior e investigação, ONG’s ambientais nacionais ligadas ao mar e a Comissão Ad hoc da Sociedade Civil para a Década do Oceano.

A abertura do Coloquio acontece esta terça-feira, às 9h, na UNIMINDELO, num ato a ser presidido pelo Chefe de Estado, José Maria Neves. O primeiro dia vai ser encerrado pelo Ministro do Mar, Abraão Vicente, às 16h, na UNICV.