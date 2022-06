Apreensão em “Balaios” em frente ao Adérito Sena continua a provocar reações e PN diz que força usada foi proporcional à resistência encontrada

Na sequência da notícia veiculada por este online, em primeira mão, sobre a de arcas com bebidas de algumas vendedeiras que se encontravam à frente do Estádio Adérito de Sena, durante o jogo Acadêmica do Mindelo e Barreirense, no sábado e que tem levantado várias reações nas redes sociais a Polícia Nacional justificou que o efetivo utilizado, este online avançou doze, foi proporcional à resistência encontrada.

Nas redes sociais, no seio da sociedade civil, muitos consideram que a operação foi exagerada, tendo em conta, que quase todos os fins de semana, as vendedeiras estão do lado de fora do estádio, quando tem jogo, a vender.

Por exemplo o ativista Alveno Soares, afirma que em São Vicente o “balaio” é mais que o álcool é “identidade e cultura “. O jovem ativista, chama atenção sobre as medidas impostas sem uma abordagem cultural, social e econômica.

No seu post, Soares refere que a “informalidade, “desenraska”, kata assa”, “da speed”, são e sempre serão formas dignas de dribral as dificuldades enfrentadas pelos Flagelados do Vento Leste”.

E em jeito de crítica recorda que os “inúmeros posto de trabalho prometidos (sem sucesso) pelos sucessivos governos de quatro em quatro anos, nunca serão eficazes, quanto a luta do dia-a-dia dos guerreiros e acima de tudo guerreiras do “baloi”, da “tina”, da “pedra de pex ou virdura”, da “arka de sorvet”, do “frisdera de pingon ou pastel”, e que portanto já é hora de deixar a “hipocrisia”, pois afiança que “é do povo, para o povo, mas acima de tudo com o povo”.

Outros internautas seguem no mesmo caminho de que as “regras e leis impostas por quem não sabe e desconhece a verdadeira realidade da nossa terra”, algo que consideram “triste e revoltante”.

“O “Balaio” também é a forma de sustento de muita gente, uma forma de se rebelar contra a situação social e econômica complicada. Buscam o sustento de forma”.

Outras reações vão no sentido contrário e defendem que se a lei existe deve ser respeitada e aplicada. “A polícia só estava a fazer o seu trabalho”.

Para o Comandante Regional da PN citado pelo online, Mindel insite que a operação decorreu como forma de fazer cumprir a lei, e que não foi usada força excessiva durante a ação policial. Apenas que a força requisitada foi proporcional à resistência encontrada.

“A PN limitou a fiscalizar o cumprimento da lei”, declarou João Santos que relembrou ainda que a lei foi publicada, vigora há mais de um ano e tem vindo a ser aceite naturalmente. A polícia cumpriu o que está estipulado, nada mais do que isso. Não houve nenhuma pressão extra ou anormal”.

“As pessoas entenderam que deveriam vender e a PN que é seu dever fiscalizar o consumo de bebidas alcoólicas na via pública. Se alguém pensa que a polícia agiu mal ou em contramão pode recorrer. As pessoas sabem que tentaram driblar a lei. Podem agir e criticar, mas não podem questionar a ação da PN porque não agiu mal e nem faltou respeito. Limitou-se a cumprir o que está estipulado na lei.”, refere a mesma fonte citado pelo online.

Lei do álcool

A Lei nº 51/IX/2019, de 08 de Abril, conhecida como Lei do Álcool, estabelece o regime de disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, locais abertos ao público e locais de trabalho dos serviços e organismos da Administração Pública central e local e das entidades privadas, estes alegam que proibir o consumo em locais públicos é uma forma de educar a população sobre o consumo excessivo do álcool.

Ela proíbe a venda e disponibilização de bebidas alcoólicas em clubes, salas ou recintos desportivos, festas académicas, comícios e eventos de frequência de jovens e menores.

A lei proíbe “a disponibilização, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas” nas “cantinas, quiosques, barracas e mercearias”, em “máquinas automáticas”, e em “postos de abastecimento de combustível localizados nas estradas ou fora das localidades”.

Podem ser vendidas e consumidas bebidas alcoólicas em “estabelecimentos comerciais de restauração ou de bebidas”, bem como “estabelecimentos situados em portos e aeroportos em local de acessibilidade reservada a passageiros”, em “estabelecimentos de diversão nocturna e análogos” e “espaços onde se realizam festivais”.

“É também proibido vender e colocar à disposição bebidas alcoólicas em clubes, salas ou recintos desportivos, festas académicas, comícios e eventos de frequência de jovens e menores, independentemente da sua natureza permanente ou temporária, acidental ou improvisada”, refere a legislação.

A venda a retalho de qualquer bebida que não tenha um certificado de origem, rótulo e selo de qualidade também é proibida.

A nova lei proíbe a “instalação de estabelecimentos de bebidas onde se vendam bebidas alcoólicas para consumo no próprio estabelecimento ou, fora dele, a uma distância mínima de 200 metros de estabelecimentos de ensino ou outros espaços educativos”.

Elvis Carvalho