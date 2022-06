Santo Antão: CMPN garante que tem feito todos os esforços para um município mais verde

Em mensagem alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste dia 5 de Junho, a autarquia do Porto Novo, em Santo Antão, garante que tudo tem feito para a transformar o município “mais bonita e saudável”, através de atividades de sensibilização ambiental.

No âmbito desta celebração, a edilidade realizou um conjunto de iniciativas, tais como ações de sensibilização ambiental, plantação de árvores, concursos sobre o ambiente, visita ao viveiro municipal entre outras atividades, “com o objetivo de sensibilizar crianças e jovens sobre a relevância de cuidar do nosso meio”.

No domínio do ambiente a autarquia assegurou que tem feito todos os esforços para melhorar a esfera do município com a plantação de diversas árvores e melhoria dos canteiros.

Para além destas, acrescentou ainda que tem havido a troca de experiência com outros municípios no que concerne a jardinagens, melhoria do sistema de recolha de resíduos, limpeza das ribeiras, produção de mudas de plantas e restauração de áreas verdes existentes, “com vista a tornar a nossa urbe mais bonita e saudável”.

“O destino do planeta está nas mãos das crianças”, por isso, destacou, a edilidade desenvolveu um conjunto de atividades de educação ambiental, “visando garantir uma próxima geração de profissionais e decisores conscientes e informados sobre a importância da salvaguarda do património natural e do nosso meio ambiente”.

A Organização das Nações Unidas estabeleceu o dia 5 de Junho como o Dia Mundial do Meio Ambiente, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da sua preservação.

É neste sentido que a CMPN sublinhou que tem reforçado os compromissos com o meio ambiente, e relembra “a sua preservação começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença”.

Este ano, conforme o governo, esta data se comemora sob o lema “Uma só Terra” com o foco na “Vida Sustentável em harmonia com a Natureza”.

O evento destaca a “necessidade de se viver de forma sustentável em harmonia com a natureza”, promovendo transformações, a partir de políticas e das nossas escolhas, rumo a estilos de vida menos poluentes e mais verdes, conforme nota do governo.



