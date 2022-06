ADAD vai premiar órgãos de comunicação que mais contribuíram na divulgação de projetos sobre conservação marinha

5/06/2022 23:32 - Modificado em 5/06/2022 23:32

A Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento (ADAD) vai premiar, em 8 de Junho, Dia Mundial dos Oceanos, dois órgãos de comunicação social que mais contribuíram na divulgação dos projetos sobre conservação marinha costeira no país.

O anúncio foi feito pelo presidente da ADAD, Januário Nascimento, que falava à Inforpress por ocasião do Dia Mundial do Ambiente, que se celebra este domingo, sublinhou que os órgãos receberão troféus em prémio.

O objetivo é, segundo o mesmo, sensibilizar e incentivar os órgãos a tratar das questões do mar e da questão da economia marítima porque, argumentou, o mar, sobretudo as zonas costeiras, têm um papel muito importante no ecossistema.

Por outro lado, informou que para celebrar o Dia Mundial do Ambiente, a associação vai promover hoje, pelas 9:00, na Terceira Região Militar, na Cidade da Praia, as comemorações do 50º Aniversário da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável.

Januário Nascimento comunicou ainda que a organização pretende realizar um mês de atividade alusiva à efeméride, no entanto, o dia 5 de Junho será marcado pela entrega de material de rega gota-a-gota e plantação de árvores fruteiras e campanha de limpeza na zona de Achada Lima e conversas nas escolas sobre a temática.