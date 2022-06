Atriz Soraia Tavares substitui cantora Eliana Rosa na Série televisiva sobre a vida de Cesária Évora

5/06/2022 23:24 - Modificado em 5/06/2022 23:24

A gravação da série de ficção “Sodade”, sobre a artista cabo-verdiana Cesária Évora, começa em setembro, no Mindelo, São Vicente, revelou à Lusa fonte da produtora Lanterna de Pedra Filmes.

Segundo a produtora, a série terá cinco episódios – e não oito como anunciado no final de 2021 -, e será rodada a partir de setembro no Mindelo, em Lisboa e ainda em França, seguindo os passos da vida de Cesária Évora.

Com alterações no elenco, a cantora Eliana Rosa é substituída pela atriz e cantora Soraia Tavares, que fez parte da versão portuguesa do musical “Chicago”, revelou a produtora.

O elenco contará ainda com as participações, entre outros, de Igor Regalla, Flávio Hamilton e Sérgio Praia.

A realização da série ficará entregue a Diana Antunes e, a banda sonora, ao músico Dino d’Santiago.

A atriz e cantora lusa/cabo-verdiana Soraia Tavares será a protagonista de “Sodade” , mínisérie de cinco capítulos que pretende contar a história ficcionada da lendária cantora Cesária Évora, falecida em 2011.

A série, que será dirigida pela realizadora portuguesa Diana Antunes com banda sonora de Dino d’Santiago, não pretende ser uma biografia filmada de Cesária Évora porque como dizem os produtores , “haverá liberdade para transformar e ficcionar algumas situações” . tentando, contudo, “ser o mais aproximado possível à realidade que Cesárea viveu” .

Soraia Tavares é uma das mais versáteis, requisitadas, atrizes de origem africana da atualidade em Portugal. Ficou a ser mais conhecida no mundo artístico depois da sua participação, em 2015, na terceira edição do “The Voice Portugal” onde fez uma interpretação fantástica de “I Dreamed a Dream” .

Filha de cabo-verdianos (a mãe vive em Carnaxide enquanto o pai está em Cabo Verde) Soraia tem, aos 27 anos, um extenso currículo no mundo do teatro e da televisão onde, como atriz, participou em series como a “A Última Mulher”, em 2017, na novela “A Paixão” e mais recentemente em “Valor da Vida”, em exibição na TVI.

Formada na Escola Profissional de Teatro de Cascais e na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa, a atriz e cantora também já fez dublagem de voz em mais de meia centena de séries e filmes.