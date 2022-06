Botafogo goleia Mindelense (3-0) e acompanha Acadêmica na liderança

5/06/2022 18:30 - Modificado em 5/06/2022 18:50

O Botafogo venceu, em casa na ilha do Fogo, a equipa do Mindelense, por 3-0, este domingo, em jogo do grupo C e que fechou a primeira jornada da segunda ronda do Campeonato Nacional de Futebol.

Os golos que deram a vitória aos campeões da ilha do Vulcão foram apontados por Ká, Sy e Luizinho.

A equipa entrou forte e conseguiu concretizar três oportunidades e com esta vitória, o Botafogo acompanha no topo da tabela, a Académica do Mindelo com sete pontos.

No grupo A, o Rosariense venceu a Ultramarina da ilha de São Nicolau por 1-0, por Nuno, e garantiu presença nas meias-finais do Campeonato Nacional é a única equipa em pleno neste campeonato, quatro jogos, quatro vitórias.

E o Sporting da Praia venceu hoje o Varandinha, por 2-0. Os atacantes Sergio e Gito, um em cada parte, marcaram os golos que permitiram ao Sporting da Praia isolar-se no segundo lugar do grupo A, com seis pontos.

No grupo B, a equipa do Palmeira do Sal venceu a Académica da Boa Vista, por 2-0, e passou a liderar o grupo, com sete pontos, com golos apontados por Silá e Hendrik.

No segundo jogo do grupo, a Académica do porto Novo venceu o Morabeza da Brava por 1-0, com golo de Dénis.

Todos os resultados da 4ª jornada

Grupo A

Sporting da Praia 1 – Varandinha 0

Rosariense 1 – Ultramarina 0

Grupo B

Académica PN 1 – Morabeza 0

Palmeira 2 – Académica BV 0

Grupo C

Académica SV 4 – Barreirense 2

Botafogo 3 – Mindelense 0

EC