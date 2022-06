S. Vicente: PN envia doze agentes e três viaturas para apreender duas arcas enquanto MAI assiste a jogo na Tribuna

4/06/2022 21:36 - Modificado em 4/06/2022 21:36

Este sábado, 04 junho, durante o jogo da Académica do Mindelo x Barreirense, a Policia Nacional (PN) foi chamada para fazer a apreensão de arcas com bebidas de algumas vendedeiras que se encontravam á frente do Estádio Adérito de Sena.

As vendeiras, chefes de famílias, após terem sido proibidas de vender dentro do estádio bebidas alcoólicas, para contornarem a situação montaram a venda a frente do local. Só que a PN eve uma resposta musculada ao enviar três viaturas e cerca de doze agentes para apreender as arcas.

As visadas respeitaram a ação dos agentes, mas insurgiram-se contra os governantes que acusam de suportar e fazer cumprir uma medida que lhes retira o único sustento que tem. Não se sabe se o Ministro da Administração, que estava na Tribuna a assistir o jogo, ouviu as reclamações.

Mas seria bom ouvir pois tudo indica que começou uma nova guerra do Balaio em São Vicente e sabe-se que não haverá policiais suficientes para apreender balaios e arcas em eventos por exemplo como o festival da Baía das Gatas, Carnaval ou outros tantos eventos.