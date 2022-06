Mica marca dois na goleada da Académica do Mindelo (4-2) frente ao Barreirense

4/06/2022 21:09 - Modificado em 4/06/2022 21:09

@ Associação Academica do Mindelo

O Estádio Municipal Adérito Sena recebeu o confronto entre a Académica do Mindelo e o Barreirense, referente à primeira jornada da segunda volta do campeonato nacional de futebol, num jogo bem disputado. Com esta vitória, a Micá assume a lidernça do grupo C, provisoriamente, com sete pontos.

As duas equipas entraram em campo com uma postura bastante ofensiva o que fez com que o jogo ganhasse em qualidade técnica e bonitos lances. Com a equipa do Barreirense a dar o primeiro sinal de perigo logo aos quatro minutos, e que teve boa resposta da equipa da casa.

Boa forma de jogo e disputa de bola, a Académica do Mindelo abriu o marcador aos 22 minutos por Txukim, ele que já vai no quarto golo, resultado que se manteve até ao intervalo.

Na segunda parte, a Académica entrou logo a marcar aos 47 minutos, por Lela, após assistencia de Txukin.

Contudo, dez minutos depois, grande erro da defensiva da Micá, com o defesa Dery a oferecer o golo ao Leça, para o 2-1.

Pouco tempo de festejos para a equipa do Maio, que dois minutos depois, sofreu o terceiro por Mica. O camisola 9, que viria a bisar na partida aos 71 minutos.

A Académica do Mindelo ainda dispôs de algumas oportunidades de aumentar a vantagem, mas a bola já não voltou a encontrar o caminho das redes do Barreirense, que conseguiu ainda nos descontos, reduzir para o 4-2 por Gelson, no último lance do jogo.

Elvis Carvalho