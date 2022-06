Inauguração do Cabo Submarino EllaLink vai assinalar o início da transformação do país em ilhas digitais

4/06/2022 20:42 - Modificado em 4/06/2022 20:43

Na próxima segunda-feira, 06 junho, entrará em serviço o novo cabo Ellalink, um sistema de cabos submarinos de Fibra Ótica de última geração, que irá conferir maior capacidade nas comunicações internacionais

Segundo a CV Telecom, este cabo além de se constituir um reforço de segurança nas ligações internacionais de Cabo Verde irá marcar o início de uma nova era.

Com esta nova conectividade, um investimento orçado em 30 milhões de dólares, as ilhas de Cabo Verde terão maior diversidade e resiliência dentro da infraestrutura de telecomunicações, bem como acesso à capacidade que contribuirá para a rápida evolução do crescimento da Internet e dados 5G na região.

O Sistema EllaLink é um cabo submarino de fibra ótica de última geração, projetado para atender à demanda de tráfego entre a Europa e a América Latina, com possibilidade de inclusão do tráfego da região da CEDEAO, a partir de Cabo Verde.

Recorde-se que, para a entrada da Cabo Verde Telecom neste projeto, teve-se que dispensar 30 milhões de dólares, sendo 25 milhões para o cabo e 5 milhões para a construção da Estação. Para viabilizar o projeto, a Empresa recorreu a um financiamento junto do Banco Europeu de Investimento (BEI), no montante de 25 milhões de dólares.

De frisar ainda que por detrás deste ato, de grande importância para o desenvolvimento das comunicações em Cabo Verde, está um leque muito valioso de oportunidades em matéria de conetividade, mobilidade e integração.