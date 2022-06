Caso Eliane Pinto: Alegado homicida condenado a 26 anos de prisão

O alegado homicida da menor de 13 anos, Eliane Sofia Pinto, foi condenado pelo Juízo Crime do Tribunal da Comarca do Sal a 26 anos de pena de prisão efetiva, e ainda a pagar uma indemnização aos familiares, por danos não patrimoniais, no valor de dois milhões de escudos.

Dez dias após a prática do crime, o agora condenado viria a ser detido pelo Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária do Sal, após a recolha de provas que foram de todo persuasivas, e que ditaram a Prisão Preventiva do mesmo na altura.

Quanto à acusação inicial que também recaía sobre o arguido – prática de um crime de Agressão Sexual, na sua forma agravada -, o mesmo foi dele absolvido, por não se ter feito prova bastante de tal factualidade durante a audiência de julgamento.

Recorda-se que a menor Eliane Sofia Pinto, havia sido encontrada morta, no dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 16 horas, na zona balnear de Pantanal, nas imediações do emblemático e ponto turístico “Monte Leão” na ilha do Sal.