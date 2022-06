CS Mindelense: Adeptos pedem mais garra e determinação no primeiro jogo fora de São Vicente

3/06/2022 15:35 - Modificado em 3/06/2022 15:48

Quando uma equipa como o Clube Sportivo Mindelense, consegue em nove pontos, apenas quatro, com um desempenho bastante criticado pelos adeptos, é que algo não vai bem e por isso os apoiantes do clube de São Vicente, detentor do título nacional e a sonhar com o 23º esperam melhores resultados.

Com o arranque da segunda volta do campeonato nacional de futebol, o CS Mindelense joga no domingo, 05 junho, fora de casa com o Botafogo, referente à quarta jornada. Após uma vitória, um empate e uma derrota, os adeptos dos campeões nacionais pedem resultados concretos.

“O nosso desejo é que o CS Mindelense jogue um futebol digno daquilo que é a sua essência como equipa. Que crie mais oportunidades e que consigam colocar em campo garra, determinação para que possamos seguir em frente, sem depender de ninguém”, refere Olavo.

Ousadia, é a palavra mais pedida de Reginaldo. “É preciso ousadia. Quem veste este equipamento tem que ser atrevido e entrar em campo com espírito ganhador”.

Os adeptos dizem que a equipa não pode jogar como tem vindo a fazer. “Para conseguirmos os três pontos, a equipa precisa de um futebol mais dinâmico, que consiga criar desequilíbrio no meio campo e fazer o jogo ofensivo mais agressivo”, aponta Nelson.

Apesar do apoio até ser a tónica dominante, pedem que “joguem à bola”. A contestação subiu de tom no último jogo, contra o Botafogo em São Vicente, que ficou a zero e os adeptos têm mostrado descontentamento com a incapacidade que a equipa tem demonstrado nos últimos jogos.

Dizem que falta qualquer coisa, embora as críticas tenham crescido, os adeptos aguardam para o próximo jogo, domingo. É que, juntos, querem celebrar a conquista do 23º título nacional para os Leões da Rua de Praia.

“Temos que dar continuidade ao trabalho feito porque este clube não para e a sua história exige isso”, ressaltou outro adepto.

Carlos Fortes é um dos adeptos, como refere, mas segue a equipa, diz que alguma coisa tem de mudar para que os resultados positivos começam a aparecer. “A meu ver seria para estarmos confortáveis no topo da tabela, distanciado das outras equipas. Isso não está a acontecer e começa a ser preocupante. O Mindelense, não é equipa de ficar dependente dos outros. Acho que o treinador começou bem, mas é preciso uma alteração das ideias que vêm do banco”, defende.

Para estes adeptos, o clube tem ambição de vencer, mas não estão a conseguir mostra isso em campo, para conquistar os três pontos, ou seja “jogar para ganhar e não para o empate ou para não perder”, e acreditam que a equipa tem um excelente plantel e que as mudanças passam essencialmente por novas ideias”, acrescenta Darley Gomes.

EC