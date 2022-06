Com novo aumento de casos – Ministro apela aos cabo-verdianos para tomarem a terceira dose da vacina

3/06/2022 01:31 - Modificado em 3/06/2022 01:32

O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, apelou hoje aos cabo-verdianos para tomarem a terceira dose da vacina contra a covid-19, de modo a evitar o aumento do número de casos.

“É um fenómeno que tem acontecido a nível mundial e era esperado (…) mas é fundamental que continuemos o processo de vacinação”, alertou o ministro, em declarações à imprensa, após a abertura da Plenária da Iniciativa 2022 – Ano da Segurança Sanitária.

Arlindo do Rosário lembrou que Cabo Verde conseguiu “taxas importantes” na primeira dose, com 98 por cento (%) da população elegível, e na segunda com 94%, pelo que, por isso, defendeu que a terceira dose “tem que ser reforçada”, por estar a volta dos 24%.

“Temos vacinas, temos vacinadores as estruturas estão operacionais e por que não fazer a terceira dose”, questionou o ministro, advertindo que se trata de um trabalhado da responsabilidade de todos os cabo-verdianos

“Faça a sua terceira dose (…) para evitar que o aumento do número de casos venha pressionar as estruturas de saúde”, exortou o ministro.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia da covid-19 em Cabo Verde, as autoridades sanitárias apelam às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra o vírus que está a decorrer em todo o País, para que todos possam estar protegidos o mais rápido possível.

Reforçam ainda que o uso de máscaras faciais em espaços interiores passa a ser obrigatório apenas em estabelecimentos e infra-estruturas de saúde públicas e privadas, centros de dia e lares de idosos públicos ou privados, estabelecimentos prisionais e transportes colectivos de passageiros terrestres, aéreos e marítimos.