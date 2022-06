Juventude em Marcha ruma ao Luxemburgo e Países Baixos após espetáculo em Franca com casa cheia

3/06/2022 01:27 - Modificado em 3/06/2022 01:27

O grupo teatral Juventude em Marcha, Santo Antão, viajou para o Luxemburgo, onde este sábado vai apresentar a sua mais recente produção “Pinta ma kentei”, depois de espectáculos em França, onde actou em Fameck e Paris.

O líder do grupo, Jorge Martins, disse que para o espectáculo de sábado, 04, no Luxemburgo, a lotação da sala que recebe a actuação está esgotada, o mesmo se verifica nos Países Baixos onde Juventude em Marcha actuará no domingo, 05, no final da digressão à Europa iniciada a 21 de Maio.

“À semelhança do que aconteceu na França, as salas tanto no Luxemburgo como na Holanda estão todas esgotadas”, avançou este actor e realizador, para quem a tourné pela Europa tem recebido “nota máxima” dos emigrantes.

De regresso a Cabo Verde, Juventude em Marcha estará no dia 09 de Junho, no Paul, nas tradicionais festas de Santo António das Pombas, a convite da edilidade paulense.

Da agenda desta companhia teatral destaca-se ainda uma digressão aos Estados Unidos da América, em Setembro.

Inforpress