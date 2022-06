Embraer 190 da BestFly chega finalmente a Cabo Verde

O primeiro Embraer a ser operado pela BestFly em Cabo Verde vai finalmente chegar à cidade da Praia no próximo sábado, 4 de Junho, dia em que a companhia celebra o primeiro ano de atividade no arquipélago.

Inicialmente agendada para o dia 28 de Maio, não se tendo efetivado por “motivos operacionais”. A data de 4 de Junho e já oficial, tendo sido anunciada pela companhia.

O Embraer ERJ 190-100 IGW é o primeiro avião da construtora aeronáutica brasileira a operar em Cabo Verde, certificado pela Agência de Aviação Civil cabo-verdiana.

Em comunicado citado pela agência Lusa, Nuno Pereira, presidente do conselho de administração do grupo BestFly afirma tratar-se de “um momento histórico para a aviação em Cabo Verde porque é a primeira aeronave da Embraer certificada pelas autoridades nacionais e a primeira certificação de um novo aparelho em muito tempo”.

A chegada do novo avião, sublinha o responsável, “demonstra o compromisso que temos com a operação em Cabo Verde, em que transportamos mais de 170.000 passageiros nos voos domésticos, no primeiro ano”.

Afirmando que neste seu primeiro ano de atividade no arquipélago, o grupo já investiu mais de 3,5 milhões de dólares Nuno Pereira salienta que a nova aeronave vai juntar-se aos dois ATR 72-600 próprios com que a BestFly já operou “mais de 3.400 voos entre as ilhas cabo-verdianas desde maio de 2021″. São números que, de acordo com o responsável, demonstram “a prioridade que damos à atividade em Cabo Verde e o objetivo de um crescimento sustentável, como aconteceu neste primeiro ano, em que apesar das dificuldades no setor da aviação em todo o mundo conseguimos ter resultados positivos”.

No evento do próximo sábado, em que o novo Embraer será oficialmente apresentado, o grupo BestFly vai também anunciar a sua estratégia da operação a médio prazo a partir de Cabo Verde.