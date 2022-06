Fabrício Duarte nomeado para segunda jornada de qualificação ao CAN 2023

3/06/2022 01:22 - Modificado em 3/06/2022 01:22

fabricio duarte

O árbitro Fabrício Duarte chefia uma equipa cabo-verdiana indigitada pela Confederação Africana de Futebol (CAF) para dirigir o jogo entre Mauritânia VS Sudão, a contar para a segunda jornada do Grupo I, a ser disputado no dia 06 de Junho, na cidade de Nouakchott.

Fabrício Duarte é o árbitro principal e terá como assistentes Hélio Semedo e Djery Lopes, ao passo que Lenine Rocha será o quarto árbitro.

A equipa nacional vai dirigir o jogo Ainda o Comissário Luís ‘Lito’ Semedo foi nomeado para responsável máximo do jogo entre Mali e Congo, a contar para a primeira jornada do Grupo G, a ser disputado no dia 04, em Bamako.

Tal nomeação engrandece o nome de Cabo Verde no nosso continente, e mostra o prestígio e a confiança que a Confederação Africana de Futebol (CAF) tem depositado na Federação Cabo-verdiana de Futebol e no futebol cabo-verdiano.

Em Março último, a Federação Cabo-verdiana de Futebol entregou as insígnias da FIFA aos árbitros internacionais para 2022, onde foram entregues 10 insígnias, incluindo aos quatro árbitros acima mencionados.