São Vicente: Iniciativa “Outros Bairros” espera financiamento para continuar

3/06/2022 01:17 - Modificado em 3/06/2022 01:17

A iniciativa “Outros Bairros” consta da lista de 20 finalistas do 2022 Aga Khan Award for Architecture, após a nomeação, em Junho de 2021, entre 563 projetos selecionados em todo o mundo, cujos vencedores distribuirão, entre si, de um milhão de dólares.

A fundação Suíça atribui, em ciclos de 3 anos, este prémio, que é tido como um dos galardões mais prestigiado do mundo no reconhecimento de exemplos de excelência arquitetônica nas áreas do design contemporâneo, habitação social, melhoria e desenvolvimento comunitário, preservação histórica, reutilização e conservação de áreas, bem como design paisagístico e melhoria do ambiente.

A Iniciativa Outros Bairros (IOB) é uma experiência piloto de reabilitação de zonas autoconstruídas, a partir de uma pesquisa-ação centrada no bairro de Alto Bomba, em São Vicente.

E neste momento, estão interrompidas as obras, por falta de financiamento. “Está ainda por elaborar cerca de 60% da obra no Alto de Bomba e a totalidade da obra nas zonas de Fernando Pó e Covada de Bruxa”, refere a organização.

“A equipa técnica, entretanto desvinculada da Iniciativa pela falta de financiamento que impediu a continuidade da sua ação e a realização do trabalho previsto e assumido pelo Governo de Cabo Verde no lançamento da Iniciativa Outros Bairros em 2019, em São Vicente, solidariza-se com a luta da população de todas as zonas por melhores condições do espaço público e de vida, bem como, congratula os intervenientes pela abordagem coletivo realizada que muito contribuiu para poder estar entre os 20 finalistas do 2022 Aga Khan Award for Architecture”.

Entretanto, mesmo com esta paragem a iniciativa tem recebido distinções, como o primeiro lugar no prémio “Obra do Ano de 2022”, uma iniciativa da Arch Daily, que celebra o melhor da arquitetura lusófona.

Entre Maio de 2019 e Dezembro de 2021, elaborou a reabilitação urbana do Alto de Bomba, a partir do modo de vida da população local, transformando 5000 m2 de espaço público que afeta 171 casas da zona e cerca de 800 moradores.

Aga Khan Award for Architecture, cujos vencedores serão anunciados em Outono de 2022, reconheceu, em ciclos anteriores, projectos de arquitetos, posteriormente também nomeados com o Prémio Pritzker (considerado Nobel da Arquitetura) como: Hassan Fathy, Egito; Frank Gehry, USA (vencedor do Prémio Pritzker 1989), Norman Foster, Inglaterra ( vencedor do Prémio Pritzker 1999); Jean Nouvel, França (vencedor do Prémio Pritzker 2008); Marina Tabassum, Bungladesh; Francis Keré, Burkina Faso (vencedor do Prémio Pritzker 2022), além de, no corrente ciclo, ter um júri composto, entre outros, por Francis Keré ou Anne Lacaton (vencedor do Prémio Pritzker 2021).

EC