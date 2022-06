Património Cultural de Cabo Verde na lista dos setores financiados pelo Banco Mundial

O Banco Mundial aprovou, um crédito da Associação Internacional de Desenvolvimento no montante de 30 milhões de dólares para o Projeto de Desenvolvimento Resiliente do Turismo e Economia Azul em Cabo Verde com a duração de cinco anos.



Conforme uma nota do Instituto do Património Cultural (IPC) neste projeto, cerca de 2.200.000 dólares será destinada ao setor do Património Cultural.



Nesta primeira fase, as intervenções integradas e transsectoriais do projeto abrangem destinos em quatro ilhas.



Vão usufruir deste valor a Cidade Velha com a sua reabilitação e revitalização no valor de 1,5 milhões de dólares, reabilitação do Museu do Mar em São Vicente num montante de 200 mil dólares, reabilitação do Ponte Canal em Santo Antão em cerca de 300 mil dólares e o Centro Interpretativo das Salinas de Pedra de Lume na ilha do Sal no valor de 200 mil dólares.



O IPC refere que são projetos inscritos na Diretiva de Investimentos do Turismo horizonte 2026, cujo objetivo não é apenas dinamizar, mas também diversificar a oferta do país, mirando novos nichos do mercado, sobretudo, o turismo cultural.



“Investimentos necessários e urgentes, numa altura em que se assiste à retoma gradual do turismo, um dos principais eixos de desenvolvimento sustentável com efeitos macroeconómicos importantes, sobretudo, no Produto Interno Bruto”, salientou o IPC.



“O Banco Mundial está entusiasmado por poder apoiar a visão e estratégia de Cabo Verde para a recuperação e diversificação económica, libertando o potencial combinado do turismo e atividades de economia azul”, referiu Eneida Fernandes, Representante Residente para Cabo Verde.”



Os investimentos selecionados em infra-estruturas resilientes, bem como as intervenções complementares destinadas a reforçar as PMEs locais, conforme a representante são concebidos para catalisar os dividendos económicos positivos que advêm do turismo entre mais ilhas e segmentos de mercado.



O que a seu ver vai permitir em simultâneo “amplificar as ligações sustentáveis” e com maior valor acrescentado para as comunidades e empresas locais, segundo notícia veiculada pelo site do Banco Mundial.

