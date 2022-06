Futebol: Cabo Verde já conta com 27 árbitras de elite

2/06/2022 17:14 - Modificado em 2/06/2022 17:14



A arbitragem nacional ganhou o reforço de 27 árbitras de elite. Durante quatro dias, elas estiveram na Capital a receber formação de um instrutor da FIFA, ganharam mais conhecimentos e ainda passaram por testes físicos.



Uma das formandas, é a jovem Liliane Gomes que iniciou a carreira este ano na Ilha da Boa Vista. Ela garantiu a RCV que aprendeu muito e que volta para sua Região Desportiva, melhor preparada e disposta a partilhar com colegas, os novos conhecimentos.



Instrutor da FIFA, o camaronês Eveh Divine Raphael que ministrou a formação disse ter constatado muita juventude com vontade de evoluir e pensa que se trabalharem e seguirem os conselhos, pode-se tirar muito da arbitragem feminina cabo-verdiana.



“Elas têm boa estatura, mas junto com a instrutora física, Anan Ayemou, constatamos que precisam treinar mais fisicamente. Deixamos um programa de trabalho para que possam melhorar e demos alguns conselhos. No plano técnico abordamos detalhadamente conceitos importantes que lhes permitem melhorar a posição no campo, a leitura de jogo e a compreensão do futebol”.



O Presidente do Conselho Nacional de Arbitragem, Iliseu Cardoso adiantou que o investimento na formação não para e que em breve novos projetos vão ser implementados, como cursos de francês e inglês para árbitros internacionais e Ranking de Árbitros.

RCV