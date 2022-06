É preciso o engajamento de todos para a Responsabilização Parental

1/06/2022 20:44 - Modificado em 1/06/2022 20:44

As Aldeias SOS Cabo Verde lançaram hoje, 01 junho de 2022, Dia Mundial da Criança, a Campanha para a Responsabilização Parental, em São Vicente. A escolha do dia, conforme a coordenadora do centro social das Aldeias Infantis SOS, Graça Gomes, não poderia ser a melhor escolha. “Um dia de divertimento de alegria e também para refletir sobre a situação das nossas crianças”.

É que segundo esta responsável, infelizmente, ainda existem muitas crianças a sofrerem com os seus direitos violados. E a campanha, salientou Graça Gomes, tem a duração de três anos e visa consciencializar e sensibilizar os pais, de um lado, os governantes e toda a sociedade no sentido, se poder ter mecanismos legais para os pais que não cumprem as suas responsabilidades possam ser responsabilizados de alguma forma.

Contudo, abre um parêntesis nesta questão, admitindo que é preciso reconhecer que nem todos os pais estão em condições de assumirem esta responsabilidade, mas que de alguma forma, o Estado deve exigir para que o pai possa de alguma forma cumprir as suas obrigações.

“Muitas vezes o não cumprimento destas obrigações está na falta de conhecimento, ou porque a própria dinâmica de vida não ensinou alguns aspectos, daí sugerimos a reeducação dos pais no sentido de responderem às necessidades dos filhos de forma adequada”.

Graça Gomes diz que durante estes três anos, as Aldeias SOS Cabo Verde têm várias actividades programadas. “Iniciamos hoje, 01 de junho e teremos atividades até 2024”.

“A campanha terá a duração de três anos, a partir do lançamento oficial, até o dia 20 de novembro de 2024, em todo o território nacional.

Em representação da CMSV abraça esta campanha dizendo que tem trabalhado no terrenos com as famílias e que vão continuar neste sentido e que vai dar continuidade.

É um tema que abarca a todos e por isso, Celeste da Paz defende a implementação desta campanha com ações de sensibilização, e assim ajudar a influenciar políticas e práticas propícias para a criação de um ambiente familiar acolhedor e protetor para as crianças em todo o país.

A Campanha, que foi lançada no Dia da Criança, 1 de junho, com várias atividades na Praça Nhô Roque, e marca o início de um programa que vai decorrer durante este mês dedicado às crianças.

“Temos ateliês diversos, designadamente de confecção de cup cakes, de desenvolvimento de artesanato, concurso no âmbito dos direitos e deveres das crianças, actividades de lazer através de insufláveis, entre outros”, declarou.

O evento prosseguiu na Praça Nova com o lançamento da campanha de responsabilização parental.