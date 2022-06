Governo pretende continuar a implementar políticas integradas e consistentes para o futuro das crianças – PM/ (Vídeo)

1/06/2022 20:44 - Modificado em 1/06/2022 20:44

O lema “Para cada criança um futuro melhor”, para o primeiro-ministro passa por valores e políticas dirigidas às crianças. “Valores da família, da paz, da tolerância e valores que possam conduzir à felicidade e em segundo lugar políticas dirigidas às crianças e as famílias”.

“O governo tem estado a implementar políticas integradas, consistentes que queremos desenvolver cada vez mais, a começar pela educação, tais como a universalização do pré escolar, jardins infantis, subsidiação para que em todas as família possa haver entrada e frequência de crianças nos jardins infantis”, apontou Ulisses Correia e Silva.

Ulisses Correia e Silva falava na cerimónia do ato central das atividades alusivas ao dia internacional da Criança promovido na cidade do Mindelo, pelo Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA).

Já para o representante da UNICEF em Cabo Verde, Steven Ursino, o país já avançou muito no que diz respeito à proteção da criança nomeadamente na área da saúde, registo de nascimento, educação, proteção social, todos os esforços para a consolidação e uma justiça mais amiga das crianças entre outras.

Porém, afirmou que persistem desafios como o da pobreza extrema e absoluta que impacta diretamente na realização dos direitos da criança e violência.

“Precisamos investir nos direitos da criança em Cabo Verde. Um investimento nas crianças não só irá beneficiar as crianças de hoje, mas terá impactos diretos sobre a estabilidade e prosperidade do país no futuro”.

A Câmara Municipal de São Vicente, CMSV, tem sob a sua responsabilidade nove jardins infantis, ainda mais de dois centros que acolhem crianças e adolescentes, o que para o presidente Augusto Neves, demonstra o interesse da edilidade em apoiar as crianças e adolescentes nos estudos.

E o facto da ilha receber o ato central do dia das crianças, salientou, demonstra a responsabilidade que o governo tem tido com a primeira infância e adolescentes no sentido de lhes dar tudo aquilo que de melhor nós temos no país.