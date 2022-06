Santo Antão: Jairson Lima dá cor e vida a Casa da Criança em Porto Novo

Ao fim de duas semanas, o artista plástico Jairson Lima concretizou e trouxe mais vida e cor às paredes da recente Casa da Criança, sito em Alto São Tomé, Porto Novo, ilha de Santo Antão. Esta é mais uma das suas atividades a dar seguimento, através de um novo projeto que pretende arrancar brevemente.

Durante as duas semanas conseguiu idealizar nove murais a convite da direção da Casa da Criança, a partir de onde quer “dar seguimento e seguir novos patamares”.

“As minhas pinturas retratam meu estilo próprio com muitas cores vivas e essas temáticas da Casa da Criança foram baseadas em cores tropicais”, explicou o artista plástico.

“Fascinadas”, é assim que o jovem santantonense Jairson Lima descreve a reação das crianças que viram seus rostos retratados em alguns dos murais nas paredes do interior do edifício. “As suas reações me deixaram mais cativado e motivado para dar continuidade a esta atividade”, destacou.

O que é mais gratificante para o artista é a leitura que cada criança faz das suas pinturas ou de uma obra idealizada, o que para o mesmo é algo “extraordinário e de louvar”.

O artista pretende retomar as suas exposições e desta vez com novidades que estão para breve. “Daqui a pouco começo a viajar para algumas ilhas do país para realização de pinturas, através de um laboratório de pinturas em termos de murais”, avançou.

Neste momento, o foco de Jairson Lima é o Projeto “10 Escolas, 10 Murais” que vai ser executado em parceria com o ministério da cultura e é direcionado a escolas primárias de zonas rurais do concelho da Ribeira Grande.

“O objetivo é trazer mais vida, através das cores e sensibilizar na questão do meio ambiente e outros temas e também passar um pouco do meu conhecimento sobre artes plásticas às crianças do meio rural”, ressaltou.

A Casa da Criança do Porto Novo, Santo Antão, o primeiro orfanato construído no município, numa iniciativa da organização não-governamental “Voz da Criança”, abriu, as portas, em setembro do ano passado com 13 crianças do Planalto Norte.

Conforme a direção da Casa da Criança, o espaço foi construído graças a doações de instituições sociais na Suíça, Itália e Portugal e funciona como um lar de estudantes, acolhendo as crianças do Planalto Norte, que estão a frequentar o quinto e sexto anos de escolaridade.

AC – Estagiária