Halterofilismo: Jeisson Patrik Carvalho representa Cabo Verde no Campeonato mundial de powerlifting

31/05/2022 23:35 - Modificado em 31/05/2022 23:35

A Federação Cabo-verdiana de Halterofilismo (FECAH), no âmbito da sua participação nas competições internacionais, estará presente no Campeonato Mundial De Powerlifting da IPF (International Powerlifting Federation) com o atleta Jeisson Patrik da Veiga Carvalho a representar o país. Este evento desportivo irá decorrer de 6 a 12 de junho do corrente ano em Sun City, África do Sul.

Conforme a FECAH, a equipa de Cabo Verde estará representada pelo levantador da região desportiva de Santiago Sul, Jeisson Patrik da Veiga Carvalho na categoria de 120kg.

Este atleta irá competir entre os 18 levantadores masculinos de diversas nacionalidades na mesma categoria. Nesta edição do Campeonato Mundial participarão 134 levantadores masculinos e 115 femininos nas 8 categorias de cada sexo.

A missão desportiva será chefiada pelo Presidente da FECAH, Bino Santos que também irá participar no Congresso da IPF a realizar antes do Campeonato no dia 5 de junho de 2022 na mesma cidade.