Morre actor brasileiro Milton Gonçalves

31/05/2022 18:14 - Modificado em 31/05/2022 18:14

O actor brasileiro Milton Gonçalves, figura incontornável da televisão brasileira, morreu esta segunda-feira aos 88 anos de idade, de acordo com a sua família.

O actor morreu na cidade do Rio de Janeiro, devido a complicações decorrentes de um acidente vascular cerebral que sofreu há dois anos.

Milton Gonçalves estreou-se na TV Globo em 1965.

O actor participou em mais de 40 novelas brasileiras, como Escrava Isaura (1976), O bem-amado (1973), Pecado Capital (1975) e Sinhá Moça (1986). No cinema, participou em mais de 50 filmes.

O Tempo Não Pára (2018) foi a última telenovela que contou com Milton Gonçalves.

Em Cabo Verde, Milton Gonçalves participou no filme “O Testamento do Senhor Napumoceno da Silva Araújo”, baseado no romance homónimo de Germano Almeida, rodado na ilha de São Vicente.

Inforpress/Lusa