Andebol: Paulo Moreno vai ao CAN’2022 com o estatuto de campeão da Europa conquistado pelo Benfica

31/05/2022 18:14 - Modificado em 31/05/2022 18:14

O experiente andebolista internacional cabo-verdiano Paulo Moreno, capitão do Benfica (Portugal), vai participar na 25ª edição do CAN’2022 no Egipto com o estatuto de Campeão da Europa, conquistado domingo pelo Benfica.

Pivot de posição, Paulo Moreno ajudou o Sport Lisboa e Benfica a alcançar no domingo um dos mais importantes feitos da sua história no andebol ao vencer a Liga Europeia da modalidade, depois de triunfar frente aos alemães do Magdeburgo, por 40-39, após prolongamento, na final disputada em Lisboa.

Com este feito, o atleta cabo-verdiano, capitão do clube da Luz, ajudou a formação lisboeta a conquistar o seu primeiro troféu europeu, depois de duas finais perdidas, e destrona aquele que era o campeão em título e procurava o seu quinto título na prova, o segundo consecutivo.

Recorda-se que Paulo Moreno, que já representou Cabo Verde tanto no Campeonato d’África das Nações (quinto classificado) como no mundial, vai representar a selecção de Cabo Verde de Andebol na 25 edição do CAN, prova a ser disputada de 11 a 18 de Julho no Egipto.

A selecção cabo-verdiana de andebol masculina partilha com os combinados nacionais da Tunísia e da Nigéria o Grupo C da 25ª edição do Campeonato Africano das Nações, a ser disputado de 11 a 18 de Julho no Egipto.

Inforpress