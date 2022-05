São Vicente: Escolas e jardins assinalam dia das crianças com diversas actividades culturais

31/05/2022 18:13 - Modificado em 31/05/2022 18:13

As escolas básicas e os jardins de infância, em São Vicente, assinalaram hoje o Dia Internacional das Crianças, dia 01 de Junho, com diversas actividades culturais que pretendem mostrar os seus direitos e deveres dos alunos.

A Inforpress esteve na Escola Padre Cristiano, em Chã de Alecrim, onde na manhã de hoje crianças do 1º e 2º anos ocuparam o pátio com declamações de poesias, canções, dança e ainda alguns jogos e desafios, que foram trabalhados durante a semana passada.

As apresentações, que acontecem na véspera do Dia Internacional da Criança, tem por objectivo, segundo a responsável da escola, Lisângela Vitória, apelar aos direitos dos mais pequenos, mas também mostrar os seus deveres.

“Sem as crianças, os professores não teriam como fazer o seu trabalho, então sentimo-nos honrados por os poder proporcionar esses momentos, ainda mais quando vemos as suas caras de tão alegres que ficam”, sublinhou a mesma fonte.

Actividades do tipo também estão a ser feitas hoje em todas as escolas e jardins de infância de São Vicente, nos períodos de manhã e de tarde, e se enquadram no programa da Delegação da Educação local para comemorar o Dia da Criança, assinalado nesta quarta-feira, conforme informações do delegado, Jorge da Luz.

A Delegação Escolar, também enquadrada nessa comemoração, realizou no último sábado, 28, a terceira gala infantil Show EBO Mindelo, com apresentações musicais e de artes plásticas.

O dia 01 de Junho ainda vai ser sinalizado, nesta quarta-feira, com actividades em alguns restaurantes e espaços culturais de São Vicente, que pretendem promover uma programação diferenciada.

Inforpress