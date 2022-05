Governo apoia fibragem de barcos de pesca no valor de 100 mil escudos

O Ministério do Mar, através do Fundo Autónomo das Pescas, vai financiar projetos de fibragem de embarcações de pesca artesanal pertencentes a agentes do sector residentes em Cabo Verde em montantes até 100 mil escudos. Conforme informações do ministério, o processo de candidatura arranca no dia 1 de junho e decorre até 30 do mesmo mês.



De acordo com o edital, publicado pela mesma fonte, as candidaturas devem seguir uma documentação exigida, sendo que os processos vão ser selecionados através da avaliação da documentação e de um parecer técnico da Direção Nacional das Pescas e Aquacultura.



O valor a ser financiado é de até 100 mil escudos, que vai ser disponibilizado diretamente aos prestadores do serviço mediante o orçamento apresentado.



Após a publicação dos selecionados, os projetos terão a sua execução acompanhada pelo Ministério do Mar, por meio de vistorias e demais medidas, “por forma a assegurar o comprimento dos objetivos”, informou o Governo.



As candidaturas beneficiárias, segundo a mesma fonte, deverão apresentar o relatório de execução do projeto no prazo máximo de 60 dias após a realização, contendo as atividades desenvolvidas para cumprimento dos objetos.



O Ministério do Mar informou ainda que serão excluídas as candidaturas que não cumprirem os requisitos, assim como se houver apresentação ao concurso de mais de um projeto de um mesmo concorrente, as duas candidaturas serão excluídas.