Covid-19: Diretor Nacional da Saúde apela os cabo-verdianos a continuarem a usar máscara

31/05/2022 17:49 - Modificado em 31/05/2022 17:50

Depois de 3 meses sem registo de qualquer óbito derivado da covid-19, o país volta a notificar uma morte registada no município de São Salvador do Mundo na ilha de Santiago, uma situação que leva o diretor nacional da Saúde, Jorge Barreto, a apelar a toma da dose de reforço.

As autoridades sanitárias garantem que estão a acompanhar com atenção a evolução da covid-19 no país. Nos últimos dias o número de novas infecções tem vindo a aumentar, embora num ritmo mais lento quando comparado com o pico registado no início deste ano.

“Temos que esperar mais um pouco, sobretudo, por exemplo, em relação à Praia por causa do festival da Gamboa. Ver como é que vai ser a evolução”, avançou Jorge Barreto à RCV, que acrescentou ainda que as festas do Nhô São Filipe na ilha do Fogo não tiveram impacto.

O mesmo acredita que a situação pode ser variável em concelhos ou lugares diferentes. No entanto, assegurou que vão fazer o seguimento e “ver se essa tendência para aumento vai continuar ou se vai chegar a um ponto há uma estabilização e fazer uma análise de medidas que possam ser implementadas ou não.”

É neste sentido que o Diretor Nacional da Saúde apelou às pessoas para continuarem a usar as máscaras sempre que houver necessidade e entenderem que há uma possibilidade de haver uma maior propagação.

“As pessoas devem utilizar as máscaras. não é porque isto saiu na resolução do governo que deixou de ser obrigatório que deixou também de ser recomendada”, exortou.

Este responsável lembrou que é bom ainda ter alguma “cautela” e ponderar, apesar de não haver mais essas medidas de restrição.

O Ministério da Saúde anunciou ontem (30), quatro novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, num total de 142 amostras, pelo que o País passou a contabilizar 56.294 casos de infecções acumuladas.