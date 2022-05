Morador consegue escapar ileso de incêndio que destruiu a sua casa de tambor

30/05/2022 23:45 - Modificado em 30/05/2022 23:45

O morador Augusto Delgado estava dentro da casa a dormir quando o fogo começou e conseguiu sair, contudo, afirma que o incêndio na sua moradia, uma casa de tambor, o deixou sem nada. É que segundo este morador, dentro do local tinha todos os seus pertences que acabaram por ficar destruídos devido a uma vela que deixou acesa.

Augusto Delgado diz que foi deitar-se e deixou uma vela acessa e quando acordou deparou-se com o incêndio dentro do local, mas felizmente conseguiu sair. “Acordei a tempo, senão poderia ter morrido carbonizado lá dentro”, lamenta o morador que apesar das perdas matérias mostra-se feliz por estar vivo.

As causas do incêndio como o mesmo admitiu, foi uma vela que deixou acesa. “Sei que é perigoso deixar vela acesa, mas o cansaço e esquecimento foram os fatores que me levaram a isso”, reconheceu o morador.

E após ter perdido tudo, roupas, sapatos, documentos, entre outras coisas apela agora a solidariedade da população para o ajudarem.

Trabalhador informal, espera que consiga obter alguma ajuda para que continue a sua vida.

A nossa reportagem ficou a saber que os bombeiros responderam bem e rápido quando foram acionados, mas quando chegaram, já não tinha nada para salvar. O fogo levou quase tudo, quase, porque Augusto Delgado conseguiu sair ileso do local.