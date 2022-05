São Vicente: Tribunal aplica apresentação periódica a indivíduo acusado de roubo na via pública com recurso a arma

30/05/2022 23:35 - Modificado em 30/05/2022 23:35

O Tribunal da Comarca de São Vicente obrigou um indivíduo do sexo masculino de 21 anos à apresentação periódica por crimes de roubo na via pública com recurso à arma branca, informou hoje, em nota, a Polícia Judiciária (PJ), em comunicado,

Reside na zona de Bela Vista, a mesma fonte avançou ainda, que foi detido na última sexta-feira, pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) da PJ, fora de flagrante delito, por crimes de roubo na via pública com recurso a arma branca (catana), seguido de ameaça de morte, ocorrido no início do deste mês de Maio na zona onde reside.Ainda em São Vicente, a Polícia Judiciária informou que deteve, no dia 23 de Maio, outro indivíduo do sexo masculino, de 23 anos, residente na zona da Ribeira Bote, acusado de um crime de roubo na via pública.

Conforme a PJ, o crime teria ocorrido no início do mês de Junho do ano transacto, na zona da Ribeira Bote, mas o mesmo foi apenas presente ao Ministério Público para prestar depoimento.