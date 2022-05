Funcionamento da CMSV: PAICV contra eleições antecipadas e Augusto Neves espera resolver já o impasse com os vereadores

Os deputados do Partido Africano da Independência de Cabo Verde PAICV pelo círculo de São Vicente na visita à Câmara Municipal da ilha, garantem que não estão interessados em eleições antecipadas, como solução para a falta de entendimento entre os vereadores do seu partido e da União Cabo-verdiana Independente e Democrática, UCID, e o presidente da câmara.

Durante a visita que enquadra-se no programa de visita que têm feito para se inteirarem do funcionamento da ilha, para que possam se inteirar, efetivamente das questões, dos projetos e dos constrangimentos.

Para Augusto Neves um dos maiores inconvenientes tem sido as relações políticas com a Câmara Municipal, que afetam os trabalhos do município e o PAICV, neste sentido mostra-se disposto a colaborar nos entendimentos na CM e é contra eleições antecipadas.

“O PAICV como partido defende o cumprimento do mandato. O eleitor votou no MPD, maioritariamente e cabe ao partido governar a ilha, mas também o eleitor votou numa câmara tripartida. E cabe aos três partidos entenderem-se no sentido de termos uma governação saudável e a ilha não pode perder com instabilidades e está aqui para trazer a sua voz”, garantiu João do Carmo.

O deputado afirma que o seu partido, a nível da direção, querem o funcionamento em pleno e garante, que farão de tudo para resolver as coisas para que a câmara possa funcionar. “Vamos criar todas as condições para a Câmara Municipal de São Vicente funcionar normalmente”.

Por outro lado, o PAICV defende que os eleitos (vereadores, deputados) são livres para o cumprimento do seu mandato, deixando neste sentido, a responsabilidade, neste caso em particular na câmara de São Vicente, aos vereadores do partido. “O mandato é pessoal e é livre e cabe ao eleito saber exercer o mandato com liberdade”.

Ou seja, João do Carmo separa o princípio do partido e a liberdade dos eleitos. “Não há nenhum mistura. E como dirigentes daremos a contribuição para que o eleito exerça o mandato de acordo com aquilo que foi o mandato dado. E cabe a ele exercer com o livre arbítrio”.

O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, por seu lado diz que quer ultrapassar esta situação que a edilidade está cometida. “Sabemos que desde do início do mandato temos tido muitas dificuldades, com o vereadores do PAICV e UCID e queremos resolver isso”, garantiu Augusto Neves, para que esta situação não abona em nada à favor da ilha.

A nível administrativo, assegura que a edilidade tem vinho a funcionar, tendo em conta que o orçamento Municipal de 2022 aprovado, contudo diz que a imagem política é negativa para a ilha.

Temos muitos investidores, muita gente que quer estar na ilha, muitas pessoas querem harmonia para promover ideias e investimentos e temos que ter esta capacidade de dialogar. Encontrar consensos, pode ultrapassar tudo”.

Afirma que por ser uma câmara executiva, para Augusto Neves a oposição deveria estar na Assembleia, onde é discutido o Orçamentos, projetos e ideais. “Mas fazer isso na câmara torna difícil. Não consegue fazer, apresentar projectos e nem trabalhar e é nesta ótica que os deputados nacionais do PAICV estiveram aqui, para discutir algum consenso”.

Augusto Neves espera que esta visita consiga ter alguns resultados práticos.

