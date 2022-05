São Vicente: Produtores querem investir mais em equipamentos para produção de morango e dar resposta a demanda

Com poucos anos de produção, os poucos produtores de morangos em São Vicente afirmam que têm tentado produzir mais para dar vazão à demanda. No entanto, esse esforço tem implicado investimentos para responder aos vários pedidos e que um dos maiores desafios é conseguir “água de qualidade”.

Há três anos que o produtor, Amílcar Lopes da zona de Km6 tem feito a plantação de morangos utilizado um método que permite que a planta não entre em contacto com o solo.

No tocante a produção, garante que “melhorou muito”, porque, indicou, já estão numa fase bem mais avançada com uma tecnologia bem mais moderna.

“A produção já chega a uma quantidade de 10kg por dia, mas o objetivo é atingir a meta de 30 kg por dia. É um pouco trabalhoso, mas a ideia é avançar a cada dia”, sublinhou Amílcar Lopes que acrescentou que os pedidos têm sido muitos, e não se consegue dar vazão à demanda.

“Conseguir chegar, pelo menos, aos 30 kg por dia, será mais fácil responder à demanda”, destacou este produtor que adiantou ainda que o próximo passo será “implementar o sistema hidropónico”, que favorece a cultura o ano inteiro, e num processo sustentável para a natureza.

Em Ribeira de Vinha, o produtor Adilson Melício avançou que a produção é “razoável”, os resultados são “promissores”, o que significa “muito” para a produção iniciada há um ano.

“Nós acabamos por tentar introduzir três variedades de morango, temos tido uma produção bastante razoável” acrescentou. O mesmo acredita que é uma cultura que pode ser implementada em vários pontos da ilha, adaptando-se bem, mas desde que tenha água de qualidade.

Este agricultor partilha da mesma dificuldade referindo que “a procura é muito maior do que a oferta”, mas a intenção é aumentar a produção do morango.

Para ambos os produtores, uma água de qualidade é o grande desafio, já que a planta em si precisa ser regada com água doce, evitando qualquer vestígio de sal que impede a produção.

“Ainda não temos uma grande quantidade de água dessalinizada porque o custo é um pouco alto. A solução seria aumentar a quantidade de água para depois aumentarmos a área de produção de morangos”, explicou Adilson Melicio.

Para além de ambos terem neste momento uma máquina dessalinizadora, Melício almeja trazer para breve mais uma com a capacidade de 8m cúbicos por hora, para se obter “mais água de qualidade” e também fazer produção em estufa.

Recorde-se que em Fevereiro do ano passado, Cabo Verde importou 330 mil plantas de morango de seis variedades diferentes, mais resistentes à seca e mudanças climáticas. As mesmas foram vendidas aos agricultores com a garantia de assistência técnica permanente.

O objetivo desta aquisição, segundo o Ministério da Agricultura naquela data, era melhorar o capital genético, modernizar e estimular o desenvolvimento da fruticultura nacional.

AC – Estagiária