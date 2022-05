Biosfera: Tommy Melo selecionado para um programa do Departamento do Estado dos EUA

30/05/2022 17:17 - Modificado em 30/05/2022 17:17





O presidente da Biosfera I, Tommy Melo, foi selecionado a fazer parte de um programa do Departamento do Estado dos Estados Unidos da América (EUA) denominado “International Visitor Leadership (IVLP)”, onde o tema focava-se sobre o “Combate a Pesca Ilegal nas Regiões Costeiras de Africa”.

A escolha de Tommy Melo surgiu no âmbito de diversas visitas e reuniões a diferentes Instituições Públicas, Privadas e ONG’s dos Estados Unidos durante três semanas, que visava troca de experiências que acredita serem úteis no Combate à Pesca Ilegal nas Regiões Costeiras Africanas.

Visitas e reuniões que contou ainda com a presença de delegações do Gana, Costa do Marfim, Angola, Comores e Madagascar.

A Biosfera I faz-se saber que se realizou assinaturas de Memorandos de Entendimento, visando a “união de esforços entre os países participantes” para operarem nas mais diversas áreas relacionadas com o Meio Ambiente e Gestão Sustentável dos Recursos Marinhos.

“Foi muito enriquecedor conhecer melhor não apenas as instituições Americanas e o seu Modus Operandi, mas também conseguir espelhar as nossas limitações como Estado, numa carência em vários aspetos que são transversais a vários países africanos”,

Ainda em jeito de balanço, Melo escreveu que constataram que os EUA conseguiram desenvolver o seu potencial, não somente à custa de riqueza de seus recursos, “mas principalmente pelo trabalho coordenado e conjunto entre os setores”.

Relativamente aos Estados Africanos, este líder da Biosfera apontou que uma das principais falhas e barreiras ao desenvolvimento do continente é a “falta de união, cooperação e principalmente comunicação entre os vários setores”, sejam eles públicos, privados e da sociedade civil.

AC – Estagiária