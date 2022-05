Santo Antão: Abertura oficial do Pólo universitário da UTA acontece esta semana

A Universidade Técnica do Atlântico (UTA) procederá a 3 de junho à abertura oficial do Pólo na ilha de Santo Antão, em ato que será presidido pelo primeiro-ministro no quadro de uma visita a esta ilha.

A informação consta do programa de visita do chefe do Governo a Santo Antão, onde procederá ainda à abertura do seminário sobre diversificação, competitividade e desconcentração da oferta turística cultural nesta ilha, que acontece a 2 de junho.

Ulisses Correia e Silva procederá ainda ao lançamento dos projetos da aldeia turística no Tarrafal de Monte Trigo, de caminhos vicinais de Santo Antão, da estrada Ponta do Sol/Fontainhas e do passeio marítimo Tarrafal/Sinagoga.

A UTA definiu a implementação do Pólo de Santo Antão “uma das prioridades” para 2022, confirmando a abertura do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias Agrárias já em outubro.

O reitor e o vice-reitor desta universidade, João do Monte Duarte e Luís Jorge Fernandes, respetivamente, estiveram, recentemente, em Santo Antão no âmbito dos preparativos para a instalação do Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias de Santo Antão, que abrirá as portas em outubro.

Inforpress