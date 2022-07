Académica do Mindelo é campeão nacional de futebol

9/07/2022 18:53 - Modificado em 9/07/2022 18:53

A Académica do Mindelo conquistou hoje, 09, o título de campeão nacional de Cabo Verde em futebol, ao derrotar o Palmeira por 1-0, em jogo da final da prova disputado no Estádio Arsénio Ramos na ilha da Boavista. O golo da vitória foi apontado por Tchukin aos 75 minutos, num lance de bola parada. É o 2º titulo nacional conquistado pela Académica, depois da independência nacional.

Académica do Mindelo é campeão nacional de futebol 33 anos depois, após vencer na final a equipa do Palmeira, da ilha do Sal, por 1-0. Em 1989, seria a última vez que a equipa de São Vicente conquistava o título nacional, numa final contra o Santa Maria, na Ilha do Sal.

No final da partida, Carlos Machado, Treinador da Académica do Mindelo, disse que na primeira parte, realmente, não estiveram muito bem, contudo na segunda parte equilibraram o jogo e dedicou o titulo aos jogadores. “Eles (jogadores) mereceram isto. Perdemos o regional, mas conseguimos o titulo nacional”, referiu.

Tchukin autor do golo da vitória e melhor marcador da prova dedicou o campeonato a família, que sempre o apoiou nesta caminhada. “Um sentimento especial por ter apontado o golo da vitória, ainda mais estando a jogar com menos um. É um orgulho enorme faz parte desta equipa, desta família”, apontou o camisa 10 da Micá que dedicou ainda o titulo aos adeptos.

Por seu lado o treinador do Palmeira, objectivo era vencer, mas no futebol vencer quem marca. “A Académica foi mais feliz, marcou e conseguiram segurar o resultado. E os parabenizo pelo titulo de campeão nacional”, realçou o técnico que diz que para o ano há mais.

Este ano, no dia 1 de Abril, a Associação Académica do Mindelo comemorou 82 anos de existência. conquistou o primeiro titulo em 1953, ao derrotar o Vitória da Praia, por 2 a 0. E em 1964, desta vez contra o Sporting da Praia, por 2-0 no antigo Estádio da Fontinha, hoje Adérito Sena, em São Vicente. A terceira conquista seria em 1967 contra a equipa dos Trovadores também da Praia.

EC