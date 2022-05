“O objectivo é qualificar para o CAN, claramente” – Bubista

29/05/2022 23:29 - Modificado em 29/05/2022 23:30

O selecionador nacional, Bubista, fez a antevisão do que esperar da seleção nacional de Futebol nesta fase de qualificação ao CAN 2023.

Melhorar a maneira de abordar jogos e repetir o que tem feitos nos últimos jogos de preparação. E estar cada vez mais, como equipa, mais coeso para abordar os jogos com objetivo.

Diz que por aquilo que foi feito no ano passado, na qualificação e na competição sentem que tem condições de lutar para um lugar no grupo.

Ainda nesta entrevista, o Mister, falou sobre esta primeira convocatória e feita, ressalvando também que não pode contar com jogadores castigos por cartões, como os casos de Vozinha e Patrick Andrade (Ambos expulsos no jogo do CAN, frente ao Senegal).

Cabo Verde joga nos dias 03 e 07 de Junho frente ao Burkina Faso e Togo, respectivamente, com jogos a serem disputados em Marrakech (Marrocos). Jogos das duas primeiras jornadas de qualificação ao CAN.