Barreirense e Acadêmica do Mindelo empatam a uma bola – Grupo C com quatro pontos cada

29/05/2022 23:26 - Modificado em 29/05/2022 23:26

Nem o Barreirense nem a Acadêmica do Mindelo conseguiram aproveitar o empate entre o Mindelense e o Botafogo para se distanciarem na tabela classificativa do Grupo C do nacional de Futebol.

A equipa orientada por Carlos Machado esteve a vencer com golo de Tchukim ao minuto 12 da segunda parte, mas oito minutos depois Leça faz o empate.

Resultado que se manteve até ao final da partida e que deixa as equipas todas empatadas com quatro pontos.

E na próxima semana, a Académica recebe no Adérito Sena o Barreirense para o jogo da quarta jornada.

No outro jogo, Morabezae a Acadêmica do Porto Novo empataram a uma bola.