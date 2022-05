Arranca esta segunda-feira a Campanha de Desparasitação de Crianças de 1 a 12 anos

29/05/2022 23:16 - Modificado em 29/05/2022 23:17

O Ministério da Saúde informou, num comunicado que vai arrancar com a Campanha de Desparasitação para crianças do pré-escolar (1 a 5 anos) e do ensino básico obrigatório (6 a 12 anos), nesta segunda-feira, 30 de Maio.

A campanha de desparasitação acontece em parceria com o Ministério da Educação, FICASE, UNICEF e a OMS, e vai até o dia 03 de Junho de 2022.

De acordo com o mesmo documento, essa campanha tem como objetivo reduzir a carga da infeção pelos parasitas intestinais fazendo com que as crianças cresçam mais saudáveis.

O Ministério da Saúde avisou que a equipa dos profissionais de saúde em cada Delegacia de Saúde irá deslocar-se às escolas do ensino básico e aos jardins de infância para fazer a distribuição dos comprimidos às crianças contando com o apoio dos professores e monitores.

Recorde-se que as campanhas de desparasitação começaram desde 2007 e são feitas anualmente, abrangendo crianças dos jardins de infância e alunos do ensino básico obrigatório de 1 a 12 anos de idade”.

em todo o mundo há cerca de um bilhão e meio de pessoas infetadas com helmintos transmitidos pelo solo e metade delas são crianças.

Segundo recomendações da Organização Mundial da Saúde, nas populações onde crianças em idade escolar são parasitadas, para além de outras estratégias de intervenção, deve-se também fazer a desparasitação de modo a diminuir a gravidade e a mortalidade por certas doenças como a diarreia.