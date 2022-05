“É preciso mudar a mentalidade e levar mais a sério a modalidade de ginástica rítmica” – Walter Pires

29/05/2022 23:01 - Modificado em 29/05/2022 23:02

O professor e ginasta Walter Pires chama atenção aos pais sobre o quanto é importante pensar a modalidade Ginástica rítmica e levar com mais seriedade esta modalidade que muitas vezes é usada para punir as crianças. Para o professor, ginástica rítmica é mais do que uma modalidade.

Walter Pires afirma que em São Vicente há muitas crianças a praticar ginástica rítmica, “mas não temos uma cultura daquilo que seja esta modalidade”.

“Muitas das crianças são inscritas em ginástica para se divertir, um hobby, para perda de peso, ou então os pais que trabalham preferem deixar os filhos nas aulas”, observou este profissional que considerou esta atitude errada e que a modalidade deve ser vista de outra forma.

Em épocas de competições, segundo o professor, a exigência é maior. “Um aluno/atleta que esteja acima do peso é claro temos que chamar atenção sobre isso e somos criticados por isso”, sublinhou o ginasta para quem “exigir um peso ideal é evitar lesões, principalmente nos pés, joelhos e coluna”.

Durante anos de experiência como professor, Walter Pires constatou que pais têm penalizado os filhos ao privá-los de frequentarem as aulas por causa de baixo rendimento na escola ou de um mau comportamento.

Diante dessas situações, apela a uma maior valorização desta modalidade por parte dos pais e exigirem dos filhos o mesmo empenho que é exigido na escola. Ao invés de punição, indicou, se deveria pensar “incutir nos filhos a importância da ginástica da mesma forma que é exigida notas, disciplina”.

Mostrar total apoio e observar a evolução do filho é muito importante para também se construir bons atletas e valorizar o trabalho do profissional que os ensina, é esta um conselho que este jovem professor deixa aos pais. No entanto, admite que há poucos pais que mostram essa dedicação.

Para o entrevistado, conciliar o sucesso escolar com o desporto é importante. “Está cientificamente comprovado que aluno que prática alguma modalidade desportiva tem mais vantagens na escola, porque ajuda no desenvolvimento intelectual e físico, maior capacidade de concentração, memorização e entendimento”, justificou.

A título de exemplo, aponta a ginasta Eliana Vasconcelos que foi melhor aluna das escolas Salesiana, Liceu Ludjero Lima e atualmente na Escola técnica ainda continua a ser a melhor aluna e uma das melhores de São Vicente.

Mencionou ainda a ginasta Márcia Lopes que foi a melhor aluna de São Vivente e de Cabo Verde e participou em jogos olímpicos.

Por isso, acredita que “ginástica é mais do que uma modalidade desportiva, é uma mistura de arte, de teatro, de dança, por isso ela deve ser pensada de outra forma”.

AC – Estagiária