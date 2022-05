Mindelense empata a zero com Botafogo e ficam a espera do resultado do jogo Barreirense x Académica do Mindelo

28/05/2022 20:22 - Modificado em 28/05/2022 20:28

O Clube Sportivo Mindelense deu hoje um passo atrás na defesa do título de campeão nacional, este sábado, após empatar a zero em casa com o Botafogo, em jogo do grupo C, da terceira jornada do campeonato nacional de futebol.

O jogo começou melhor pelo lado do Botafogo, que logo aos 04 minutos criou a primeira situação de perigo à baliza defendida por Ken, que conseguiu evitar o golo da equipa do fogo, num lance em que a defensiva dos campeões nacionais estiveram apáticos perante a entrada forte do Botafogo.

O Mindelense respondeu bem, e por três vezes acabou por criar algumas situações na baliza de Jorge, mas sem muito perigo.

Jogo bastante fechado taticamente, o Mindelense não conseguiu fazer muito na primeira parte perante um adversário mais agressivo, que apesar de pressionar mais, jogava para defender o empate, e porque o objetivo, conforme assumiu o técnico Danilo Diniz, era não sofrer golos e perder. “Estávamos cientes do nosso adversário, por isso o objetivo deste jogo era sair daqui com um empate”, reconheceu o técnico.

Por seu lado, Toy Adão assumiu que a sua equipa foi melhor, embora reconheceu que entraram tarde no jogo, dando alguns espaços a equipa, que segundo o mesmo, só conseguiu o resultado devido à sua defesa baixa.

E no grupo A, jogo no Municipal do Tarrafal de Santiago, o G D Varandinha venceu o Sporting Clube da Praia por 2-0.

E no Orlando Rodrigues, jogo também do grupo A, na ilha de São Nicolau, o Ultramarina sofreu uma derrota frente ao Rosariense por 0-3 e soma três vitórias nas três jornadas disputadas. Nuno Costa continua destacando com 2 golos, e é neste momento o melhor marcador do campeonato com quatro golos e Dario fez o outro golo.

Nos jogos do Grupo B, disputado no Estádio Arsénio Ramos na Boavista a equipa da casa, a Acadêmica Operária da Boa Vista venceu o Grupo Desportivo Palmeira por 1-0.

A jornada fica encerrada no domingo, com o jogo barreirense x Académica do Mindelo, ambas com três pontos.

EC