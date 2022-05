Após polémica de envolvimento com menor cantor Fil G foi detido pela PJ e retirado do cartaz do festival da Ribeira da Barca

28/05/2022 15:47 - Modificado em 28/05/2022 15:47

Decisão surge após o cantor se envolver em polémica relacionadas com abuso e exploração sexual de uma menor, chegando até a ser detido para averiguações. ICIEG também repudiou o comportamento do artista.

A Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, responsável pela organização do Festival 31 de maio, em Ribeira da Barca, decidiu retirar do cartaz o artista Fil G, decorrente de recentes notícias que o envolvem em atos de abuso e exploração sexual de uma menor.

A autarquia insurge-se, firmemente, contra a normalização de relações entre adultos e menores e rejeita qualquer atitude de branqueamento de tais práticas.

No lugar de Fil G, a organização decidiu colocar o artista Tony de Frank e Vany, e Puto Eletrónico.

Recorde-se que o artista radicado nos EUA, e que se encontra de férias em Cabo Verde tinha sido detido ontem pela Polícia Judiciárias para averiguações e dispensado horas depois.

O ICIEG, também condenou firme e publicamente os vídeos que circulam nas redes sociais do artista a apresentar uma rapariga de 17 anos como sua esposa, expressando o seu controlo sobre a mesma, assente no poder económico e expondo a sua imagem, com manifestações públicas de caráter sexual.