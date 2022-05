Praia: Brito Semedo lança “Falucho”, livro de histórias mais emblemáticas da aventura marítima

27/05/2022 17:54 - Modificado em 27/05/2022 17:54

O professor, antropólogo e escritor mindelense Manuel Brito-Semedo lança, esta sexta-feira, 27 de maio, o seu mais recente livro intitulado “Falucho”, no Espaço Orla, em Kebra Kanela, na cidade da Praia.

A obra, sob a chancela da Rosa de Porcelana Editora, documenta, com textos e fotografias, os navios que acolheram a odisseia cabo-verdiana no oceano atlântico, ora inter-ilhas, ora em transatlânticas viagens, conforme nota de imprensa.

Entre memórias infantis e recordações contadas por outrem, Manuel Brito-Semedo traz-nos de volta, ao tempo presente, algumas das histórias mais emblemáticas da aventura marítima.

Entre elas, algumas bem trágicas “das muitas faluas e de alguns navios que circularam inter-ilhas, no passado”.

A apresentação do livro estará a cargo da Carla Lima e da Margarida Fortes que descreveu “Falucho” como um livro de crônicas com tons criativos e ensaísticos a rememorar os marcos marítimos destas ilhas – de norte a sul.

” Nesta obra, o autor faz um levantamento exaustivo dos nossos faluchos, seus feitos impregnados na memória coletiva, as mornas, as valsas, as tragédias, sem esquecer os nossos lobos do mar”, enumerou.

Para além de ser professor universitário e ter publicado 10 livros, Manuel Brito-Semedo, nascido em São Vicente em 1952, é Doutor em Antropologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

AC – Estagiária