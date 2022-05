Ilha do Sal: Homem suspeito de matar própria mãe com pedrada na cabeça

27/05/2022 17:49 - Modificado em 27/05/2022 17:49

A Polícia Nacional deteve um homem suspeito de matar a própria mãe, de 65 anos, na noite desta quinta-feira, na varanda da casa onde moravam, no bairro da Pretória, ilha do Sal.

De acordo com fontes policiais, a senhora que respondia por Maria dos Santos do Rosário foi atingida com um golpe de pedra violento na cabeça, tendo-lhe provocado um traumatismo craniano, causando-lhe morte imediata, conforme escreveu a Inforpress.

O crime aconteceu, era passado das 22:00, numa residência situada nas imediações das instalações da Polícia Judiciária (PJ), no Bairro da Pretória.

Segundo vozes da vizinhança, o suspeito, de 43 anos, sofria de perturbações mentais, vivendo à base de medicamentos, informação, entretanto, não confirmada à Inforpress.

Fonte policial comenta, entretanto, que são ainda desconhecidas as razões que poderão ter conduzido a este crime de homicídio, em que o filho tira a vida à própria mãe.

Segundo informações colhidas junto da mesma fonte, o indivíduo permaneceu no local, a aguardar a chegada das autoridades, tendo sido detido pela Polícia Nacional, enquanto a Polícia Judiciária ocupou-se da inspeção ao local.

O suposto agressor deverá ser presente ainda hoje ao Tribunal da Comarca do Sal, e a vítima encontra-se na casa mortuária do Hospital Ramiro Figueira onde deverá ser submetida a uma autópsia.