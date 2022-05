São Vicente: HBS realiza consultas de Neuropediatria em 200 crianças com deficiências neurológicas

27/05/2022 01:05 - Modificado em 27/05/2022 01:05

No âmbito da cooperação entre Portugal e Cabo Verde, decorre desde do dia 23 até sábado, 27 de Maio no Hospital Batista de Sousa, no Mindelo, a 15ª missão médica em neuropediatria, que visa a realização de consultas em crianças com deficiências do foro neurológico.



Conforme o HBS, esta cooperação existe desde 2011, com realização de consultas individuais e multidisciplinares, com claro benefício das crianças (as doenças neurológicas constituem cerca de 25% das patologias da infância e adolescência), diminuição das evacuações para o exterior, e formação dos profissionais de saúde.



A Neuropediatria engloba patologias diversas sobretudo, epilepsia, cefaléias, paralisia cerebral, doenças neuromusculares, metabólicas e/ou genéticas, infecções e malformações do sistema nervoso central, atrasos e perturbações específicas do desenvolvimento, perturbações do comportamento como o autismo e o défice de atenção e hiperatividade, conforme esta unidade hospitalar.



São doentes crónicos, com necessidade de abordagem pluridisciplinar pelo que além de Neuropediatria, estão incluídas outras áreas, nomeadamente a Neurocirurgia, Neurorradiologia, Ortopedia, Genética, Pediatria do Desenvolvimento, Pedopsiquiatria, Psicologia, entre outras. Também exige ligação à comunidade, escolas e instituições do ensino especial e de reabilitação.



De referir que a equipa é formada por três neuropediatras, uma enfermeira especialista e uma fisioterapeuta com experiência em reabilitação pediátrica, do Hospital D. Estefânia – Centro Hospitalar de Lisboa Central e do Centro Materno Infantil do Norte – Centro Hospitalar do Porto.