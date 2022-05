São Vicente: Gala “Miss e Mister Inter-Liceu 2022” vai homenagear Cesária Évora

27/05/2022 01:00 - Modificado em 27/05/2022 01:00

A 6ª Gala do Miss e Mister Inter-Liceu, deste ano, que acontece este sábado, 28, vai levar à passarela de um dos hotéis da cidade do Mindelo 20 concorrentes de todos os 5 liceus da ilha. O evento deste ano pretende trazer o tema Cultura Cabo-verdiana com foco na diva dos pés descalços, Cesária Évora.

O número de concorrentes, conforme Steven Rocha, organizador do evento, continua sendo os 20 concorrentes, com 4 candidatos em cada escola, ou seja, 10 meninas e 10 rapazes.

O foco, sublinhou, é a falecida artista Cesária Évora que deu o seu contributo à música cabo-verdiana. “A gala será ao som de algumas músicas de Cesaria Évora e de outras artistas com músicas tradicionais para além de ter banda ao vivo e coreografias baseadas nos gêneros tradicionais”, avançou o organizador.

Steven Rocha assegura que este ano haverá novidades, mas que preferiu não avançar detalhes. Ao longo destas edições, a organização disse procurar trazer coisas novas, o que a seu ver esse evento tem tido muita adesão de pessoas.

O principal objetivo do evento, segundo a mesma fonte, é dar oportunidade aos jovens adolescentes de participarem no concurso “Miss e Mister”. Um dos prêmios do Miss e Mister é uma bolsa de estudo para universidade atribuída a cada vencedor da gala.

Steven Rocha acredita que São Vicente tem muitos talentos, mas o problema está na falta de oportunidades para estes jovens.

Relativamente aos preparativos para a gala de sábado, o responsável avançou que neste momento estão na fase de montagem, decoração e organização do espaço que vai acolher este evento, e fazer com que este seja “maravilhoso, e digno de São Vicente”.

“Estamos preparados para fazer um evento bem feito, bem elaborado, com tudo aquilo que as escolas merecem. Estamos à espera de um ambiente bem tranquilo, onde vamos enaltecer a diva dos pés descalços, Cesária Évora e homenagear a cultura”, frisou.

A organização espera a adesão das pessoas a partir das 18h30 para evitarem atrasos.

De referir que no ano passado, a gala se realizou com o tema “Violência Baseada no Género (VBG)”, que teve por objetivo conscientizar a sociedade sobre esta temática e promover um respeito mútuo entre os diferentes géneros, para além de eleger a “Miss e Mister Inter-Liceu 2021”.

AC – Estagiária