Motivos operacionais do novo Embraer 190 da BestFly adiam sua apresentação em Cabo Verde

27/05/2022 00:55 - Modificado em 27/05/2022 00:55

Por motivos operacionais, o novo Embraer 190 da companhia aérea Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV), do grupo BestFly só terá a sua cerimónia oficial de apresentação na próxima semana, sem data ainda definida.

A aeronave deverá começar a operar em junho, reforçando as ligações entre as ilhas do arquipélago cabo-verdiano e facilitando a mobilidade turística, conforme a Turisver.

Recebido pela BestFly Cabo Verde há cerca de um mês, no dia 27 de abril, o novo Embraer passou por um processo de certificação pela Agência de Aviação Civil (AAC) de Cabo Verde que, para tal, estabeleceu uma parceria com a congénere brasileira ANAC.

O início da operação do novo Embraer vai reforçar as ligações interilhas, já deficitárias dado o aumento de passageiros que tem vindo a verificar-se nos voos domésticos (mais de 90% só em março) e facilitar em muito o turismo, dado que são cada vez mais os turistas que pretendem visitar mais do que uma ilha do arquipélago. Por outro lado, o novo avião, com capacidade para 100 passageiros, irá também, segundo foi anunciado, fazer ligações à África Ocidental, nomeadamente à Guiné-Bissau e ao Senegal, e também aos Açores.

A propósito da próxima entrada em operação da nova aeronave, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, disse há cerca de duas semanas em Bissau, que brevemente a companhia aérea BestFly poderá começar a voar para a Guiné-Bissau, a partir da Praia, podendo também efetuar ligações para Portugal.

Além do novo Embraer, a BestFly, de origem angolana e detentora de 70% do capital social da companhia cabo-verdiana Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV), opera em Cabo Verde com dois aviões turboélices ATR 72-600 de nova geração.

O reforço da frota está nas intenções da companhia que espera ter “em breve” seis aviões a operar em Cabo Verde.