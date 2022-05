Natação: Erica Soares quer lutar pelo pódio no Campeonato da Zona II d’África

26/05/2022 17:51 - Modificado em 26/05/2022 17:52

A nadadora internacional cabo-verdiana Erica Soares vai representar o país no oitavo Campeonato da Zona II d’África de Natação, a ser disputado de 27 a 29 deste mês em Dacar, Senegal, com a ambição de atingir o pódio.

A estudar no Senegal, a jovem atleta do Tarrafal de Santiago acredita estar preparada para enfrentar a concorrência, alegando que ao longo da sua formação em Dakar já conta com experiências e técnicas que lhe proporcionam lutar para os lugares cimeiros da competição a nível da região.

O oitavo campeonato da Zona II d’África vai ser disputado na piscina olímpica nacional do Senegal, em Pointe, onde a organização conta ter representantes de todos os países da Zona II do continente, com os anfitriões do Senegal a “apostar forte nesta frente”.