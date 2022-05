Torneio Challenge Trophy adiada: Federação Cabo-verdiana de Andebol fala em “balde de água extremamente gelada” e de despesas feitas

A Confederação Africana de Andebol (CAHB) acaba de adiar o torneio Challenge Trophy. A competição, inicialmente prevista para Mali, estava para acontecer na Guiné Conacri. Cabo Verde ia participar com as seleções nacionais masculinas sub-18 e sub-20. O presidente da Federação cabo-verdiana de Andebol, Tony Teixeira, mostrou-se muito agastado com esta decisão.

“Antes de dormir dei uma vista de olhos nos e-mails e fui surpreendido com uma nota ca CAHB a dizer que tudo foi adiado em concertação com a IHF”, avançou este dirigente que recebeu a informação na noite desta ultima quarta-feira.

Tony Teixeira adiantou que toda a logística já estava montada, inclusive já se tinha dado autorização para emissão dos bilhetes entre Praia – Dakar – Conacri.

“A competição era para começar no dia cinco [de junho] e já tínhamos tudo pronto. Infelizmente, caiu-nos este balde de água extremamente gelada”, declarou Teixeira ao Jornal de Desporto da RCV.

As duas seleções nacionais tinham concentração marcada para esta sexta-feira, 27, na cidade da Praia. Os jogadores e técnicos que residem fora da capital do país deviam iniciar esta quinta-feira a viagem. É o caso, por exemplo, do selecionador nacional sub-18 e outros jogadores que iriam viajar de Santo Antão.

“Tive de ligar para o treinador Juari Nobre, que está em Santo Antão. Ele já estava a dormir, iam iniciar a viagem logo de manhazinha para São Vicente. Infelizmente é algo que ultrapassa a Federação”, lamentou o líder da FCA.

Tony Teixeira diz que vai pedir à Confederação Africana de Andebol que arque com as despesas já feitas. O presidente da FCA diz mesmo que, se calhar, não vale a pena Cabo Verde continuar a participar neste tipo de competições.

“Nós aqui em Cabo Verde somos duplamente prejudicados. Candidatámos para receber o torneio, mas, devido a custos, somos sempre relegados”, reclamou Tony Teixeira que acrescentou que a maior preocupação da FCA, neste momento, é resolver com as agências de viagens a questão dos bilhetes de passagem.

“O que está a acontecer na CAHB é algo que teremos de saber. E, depois, é ver a forma ligeira como se desculpam, pedindo compreensão às federações para aceitar esses adiamentos, de ânimo leve”, sublinhou.

O presidente afirmou ser “muitíssimo complicado” trabalhar nestas condições, logo questionou se vale a pena continuar a participar nestas competições, “sem a garantia de que os prazos são para cumprir.”

O Torneio Challenge Trophy de andebol sub-18 e sub-20 estava prevista para decorrer na Guiné Conacri, na segunda semana de junho. A viagem das duas caravanas de Cabo Verde estava prevista precisamente para o dia 5.

