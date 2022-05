CS Mindelense: 103 anos sustentando-se na palavra de ordem “trabalhar, trabalhar e trabalhar”

O presidente do Mindelense, Daniel Augusto Jesus, no âmbito do 103º aniversário do clube, quer que a equipa continue vitoriosa, que seja do povo e que o trabalho árduo continue sendo rotina para se atingir objetivos. Conseguir manter a estrutura equilibrada e bem solidificada do clube, tem sido um dos objetivos deste dirigente.

“Espero que o Mindelense continue a ser este clube vitorioso, do povo. Que procure e consiga responder às expectativas e continue a trabalhar arduamente”, disse Daniel Jesus, conhecido no meio desportivo por “Nhela”, em entrevista à NN.

Este dirigente sublinhou que, o que o Mindelense conseguiu até agora “não tem sido obra do acaso”, mas sim “de trabalho, de gerações e que a direção não é mais do que um precursor para dar seguimento à trajetória do clube”.

“103 anos do Mindelense é uma bonita idade, cheia de histórias”, sublinhou Daniel Jesus, esperando que os próximos sucessores, a serem eleitos no próximo mês de Agosto, continuem com essa ambição de fazer do Mindelense “um clube grande, de vencedores e de vitórias”.

Relativamente à estrutura do Mindelense, o presidente assegurou que têm procurando sempre manter o clube de “boa saúde”, equilibrando as vertentes organizativa e desportiva, no sentido de manter o clube na “senda de vitórias” e trazer alguma “paz” no sentido organizativo.

“É tirar proveito e continuar com a mística de clube vencedor pelo qual fomos habituados e tentar também passar isso a quem vier a suceder-me”, destacou.

Questionado sobre o Mindelense investir nas camadas de formação de futebol, a mesma respondeu que a conjuntura do futebol regional e nacional não tem sido atrativo para que o Mindelense abrace o futebol de formação.

O mesmo não descarta a possibilidade de investir na criação de outras modalidades, mas para isso, indicou, “é importante ter uma base sólida para isso acontecer”.

Daniel de Jesus recordou, que aquando da entrada da atual direção em 2015 no clube, foi do conhecimento do público a situação que foi encontrada no Mindelense, mas que agora, o clube “navega em águas mais calmas”.

Em Agosto haverá eleições para uma nova direção e a atual direção não sabe se estará entre possíveis candidatos. “De modo que quem tiver que dirigir o clube, nós ou outros, têm essa preocupação de poderem avançar com outras modalidades e transformar o Mindelense num clube mais atlético”, sublinhou.

