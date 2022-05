Casos de Covid-19 voltam a subir com mais 35 casos esta quarta-feira

25/05/2022 22:44 - Modificado em 25/05/2022 22:44

Cabo Verde registou 35 novos casos de infecção pelo novo coronavirus, segundo dados, hoje, divulgados pelo Ministério da Saúde. A cidade da Praia, Santiago, com o maior número de casos, registou 14.

De acordo com o boletim epidemiológico, nas últimas 24 horas foram registados mais 35 casos, elevando o total de ativos para 76.

Os 35 novos casos, do total de 327 amostras recebidos, foram confirmados na Cidade da Praia (14),Santa Catarina (7), São Tarrafal (1), Porto Novo (3), São Vicente (6), Sal (1), Boa Vista (3) e Maio (3).

Conforme a mesma fonte, mais 18 pessoas recuperaram da doença, nomeadamente na Praia 5, Porto Novo 1, São Vicente 7 e Boa Vista 5.

O país passa a contabilizar 76 casos ativos e 55.699 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 56228 casos positivos acumulados.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia de COVID-19 em Cabo Verde, as autoridades sanitárias apelam às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a COVID-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

Reforçam ainda que o uso de máscaras faciais em espaços interiores passa a ser obrigatório apenas em estabelecimentos e infraestruturas de saúde públicas e privadas, centros de dia e lares de idosos públicos ou privados, estabelecimentos prisionais e transportes coletivos de passageiros terrestres, aéreos e marítimos.

EC