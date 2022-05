Queda de Cabo Verde no Índice da Liberdade de Imprensa: PAICV culpabiliza MPD e Governo e UCID pede uma análise crítica

25/05/2022 22:45 - Modificado em 25/05/2022 22:46

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) culpabiliza o MPD e o Governo pela queda de Cabo Verde no Índice da Liberdade de Imprensa, apontando situações que têm contribuindo para este retrocesso.

A posição deste principal partido da oposição foi defendida pelo líder da bancada, Rui Semedo, referiu que o “caminho percorrido não foi fácil, desde logo pela escassez de recursos, pelas limitações técnicas e tecnológicas, pelas dificuldades na ligação entre as ilhas, pelas limitações do quadro definidor da carreira profissional, pelas tentações do poder em condicionar, instrumentalizar ou mesmo manipular”, indicou.

Rui Semedo apontou um conjunto de situações que condicionaram a comunicação social durante vários anos, responsabilizando o Movimento para a Democracia (MPD – poder) por tentativas de práticas de “governamentalização dos órgãos e manipulação dos seus profissionais”.

“Tudo isso para dizer que a actual maioria lida muito mal com a liberdade de imprensa e que esta atitude está na origem da queda que Cabo Verde registou no índice da classificação dos repórteres sem fronteira”, explicou.

Para o líder da bancada parlamentar do PAICV, o MpD e o Governo podem falar mal das regras, “esconjurar os critérios”, até “arvorar-se em vítimas do sistema”, mas a verdade, que “não pode ser escamoteada”, é que Cabo Verde tombou nove pontos com regras iguais para o conjunto de países submetidos à mesma avaliação.

De acordo com a sua intervenção, se é fácil falar mal dos Repórteres sem Fronteira para justificar o injustificável, o que dizer da crise por que passa esses dias a RTC em virtude da “não transparência” dos recursos da taxa cobrada pela Electra.

“Como permitir que os salários dos trabalhadores sejam ameaçados enquanto a Electra usa, de forma ilegítima para a sua tesouraria, a contribuição dos cidadãos para o financiamento do sector público da comunicação social?”, questionou Rui Semedo.

A União Cabo-verdiana Independente Democrática (UCID) apontou hoje para a necessidade de uma análise crítica à queda de Cabo Verde no ‘ranking’ da liberdade de imprensa, com vista a melhorar o desempenho do sector.

A posição da UCID foi defendida pela deputada Zilda Oliveira, durante a sua intervenção no debate com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, sobre o tema “Comunicação social, democracia e desenvolvimento”.

Conforme avançou, Cabo Verde caiu nove lugares no ranking da liberdade de imprensa, facto que requer uma análise com espírito crítico, visando sempre a melhoria desta liberdade.

“O jornalismo surge como principal mecanismo para garantir o “accountability” (prestação de contas, transparência) do sistema político, no entanto, o acesso às fontes, aos dados e às informações do Estado é extremamente difícil, aspecto que deve ser cuidado”, assinalou.

Conforme disse, existe uma estreita relação entre a comunicação social, a democracia e o desenvolvimento, porquanto o jornalismo tem um papel fundamental de levar a informação e o conhecimento à sociedade.

NN/Inforpress